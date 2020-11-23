بحث استراتيجية التعليم والتدريب المهني لدول الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الـ26 للجنة مسؤولي التعليم والتدريب المهني بدول مجلس التعاون.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المشتركة ومن أبرزها: خطة العمل الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال التعليم والتدريب المهني بدول المجلس، وجهود دول الأعضاء في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، وعرض مخرجات الندوة الإلكترونية بعنوان (الأزمات ومرونة التغيير في مستقبل صناعة التدريب التقني والفني)، ومخرجات فريق الرؤى والموجهات المستقبلية لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية.

كما تطرقت اللجنة في الاجتماع للزيارة الميدانية الدولية السابعة للمختصين من دول المجلس لبعض الدول المتميزة في التجارب المهنية لإثراء تجربة دول المجلس في مجال التدريب المهني، والزيارة الـ19 الميدانية الخليجية بين دول الأعضاء في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وتناولت اللجنة تجارب الدول الأعضاء في مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الحاضنات)، إضافة إلى موعد مسابقة المهارات الخليجية في دورتها الخامسة، التي ستنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.

يذكر أن هذه اللجنة هي المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني على مستوى دول مجلس التعاون، وتعرض نتائج أعمالها على اجتماع لجنتي وزراء التربية التعليم ووزراء العمل في دول مجلس التعاون.