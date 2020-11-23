مليون و349 ألف اتصال خلال شهر تلقاها (911) بالرياض ومكة

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ويقدم الخدمة في منطقتي مكة المكرمة والرياض، كوادر بشرية متخصصة من رجال ونساء وبلغات عدة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911.يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض دشن أخيرا، ويخدم 22 محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ويستفيد منه 8 ملايين مواطن ومقيم وزائر، حيث وحد عمل 62 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911)، ويأتي كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، تحقيقا لمستهدفات البرنامج، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويختص المركز باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية التالية: الأمن العام «المرور - القوات الخاصة لأمن الطرق - دوريات الأمن»، والدفاع المدني، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وفق معايير عالمية تضمن سرعة استجابة الفرق الميدانية في مباشرة البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها، كما يضم المركز عددا من الشركاء، مثل: وزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.
توزيع البلاغات
- 746,587 اتصالا بمنطقة الرياض
- 602,572 اتصالا بمنطقة مكة
- حوادث مرورية
- حرائق
- الإبلاغ عن بيع ونقل الحطب المحلي
- حالات صحية وإنسانية وخدمية
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