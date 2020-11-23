أم القرى تتقدم 5 مراكز في تصنيف QS للجامعات العربية

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وأكد وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الدور التكاملي لقطاعات الجامعة الأكاديمية والبحثية والمعرفية وخدمة المجتمع، وإسهامها بخبرات منسوبيها وإمكاناتها المختلفة في تجويد مخرجات الجامعة، وتطوير برامجها لتتوافق مع الحراك التنموي في سوق العمل.بدوره أكد مساعد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور خالد برقاوي على التطور الذي تشهده الجامعة في مختلف المسارات، وخطواتها التي انتهجتها في توظيف الإمكانات والخبرات العلمية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية حول تطوير السمعة الأكاديمية، والبرامج التي تقدمها الجامعة لشرائح المجتمع، وقياس مدى ملاءمتها لاحتياجاتهم، علاوة على تطوير المخرجات التعليمية لتتسق مع التوجهات في الفرص الوظيفية ورضا أرباب الأعمال عن جودتها، وإتاحة نسب استقطاب مخصصة لطلبة وأكاديميين من دول العالم.
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