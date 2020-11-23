لقاء افتراضي يناقش ضمانات جودة التعليم الذكي

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واستضافت الهيئة في هذا اللقاء رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور منصور العور، الذي تحدث عن «بناء القيمة المضافة للعملاء... تجربة جامعة حمدان بن محمد الذكية»، شملت عددا من المحاور البناءة، منها عناصر التعليم الذكي، وضمانات الجودة فيه، والمقصود بالقيمة المضافة، وتصنيفها، وأخيرا المحاور التي تسهم في تنميتها.وحرصت الهيئة على المشاركة في هذه المناسبة لتعزيز ثقافة الجودة على جميع الأصعدة من خلال النشرات والمحاضرات والفعاليات المختلفة، والتعريف بثقافة الجودة؛ لتكون عنصرا فاعلا ومساهما في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إقامة البرامج والفعاليات الداعمة له.
يذكر أن شعار اليوم العالمي للجودة لهذا العام 2020م، جاء بعنوان «إيجاد القيمة للعميل»، وتأتي مشاركة الهيئة في هذه المناسبة في إطار نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي لدى منسوبيها، إضافة إلى الدور المنوط بها حول مساهمتها في ضبط جودة التعليم والتدريب.
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