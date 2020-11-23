مؤتمر دولي يناقش تحول الصحة والرعاية من الرؤية إلى الواقع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد برعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) افتراضيا خلال المدة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2020.

وسيناقش المؤتمر التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، كما سيتناول المؤتمر أحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية وسبل الاستفادة منها، ونشر الوعي بأهمية تقنية المعلومات الصحية ودورها الفاعل في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد في القطاعات الصحية، إضافة إلى إبراز دورها الحيوي وتوفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.

وسيتم تناول الكثير من المحاور المختلفة ومنها: إنشاء مكان العمل الرقمي، مناقشة الوضع الراهن، قيادة الابتكارات المشتركة ونماذج الأعمال الجديدة، توسيع نطاق الصحة والرعاية إلى خارج المستشفى، استغلال قوة البيانات كتمكين أنظمة صحية أكثر ذكاء، الدروس المستفادة من COVID-19، الاستفادة من الصحة الرقمية للتنبؤ بالأزمات المستقبلية ومنعها وإدارتها، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في مجالات الرعاية الصحية وسبل الاستفادة منها.

ويشارك في المؤتمر متخصصون في قطاع الرعاية الصحية الرقمية من داخل وخارج المملكة، ويتخلله الكثير من المحاضرات وورش العمل القصيرة عن بعد تحت شعار (تحول الصحة والرعاية من الرؤية إلى الواقع)، يقدمها متخصصون من المملكة وخارجها في مجال تقنية المعلومات والرعاية الصحية.

من جهة أخرى افتتح وزير الصحة عددا من مشاريع التوسعة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مدينة الملك فهد الطبية شملت مشروع وحدة المناظير، والعناية المركزة، ومستشفى التأهيل الطبي، وجهاز الأشعة البوزيتروني PET CT.