تأهل 30 مشروعا طلابيا بمكة للمنافسة في «إبداع 2021 »

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يذكر أن عدد الطلاب والطالبات بتعليم مكة الذين رفعوا ملفاتهم ومشاريعهم للمنافسة في معارض الأولمبياد بلغ 2970 طالبا وطالبة، بواقع 108 ملفات لمشروعات البنين و330 ملفا للبنات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل 30 مشروعا طلابيا من مدارس تعليم مكة منها 21 مشروعا مرشحا (بنات) و9 مشاريع مرشحة (بنين)، وذلك للمنافسة في المعارض المركزية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2021».يذكر أن عدد الطلاب والطالبات بتعليم مكة الذين رفعوا ملفاتهم ومشاريعهم للمنافسة في معارض الأولمبياد بلغ 2970 طالبا وطالبة، بواقع 108 ملفات لمشروعات البنين و330 ملفا للبنات.

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