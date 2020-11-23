مؤتمر افتراضي دولي بجدة عن طب الأسرة

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وسيناقش المؤتمر مجموعة من القضايا الطبية في تخصص طب الأسرة، إلى جانب جلستين علميتين، كانت الأولى بعنوان (كوفيد 19)، نوقشت خلالها ثلاث ورقات عمل، الأولى بعنوان (تحديات ومسؤوليات أطباء الأسرة في زمن جائحة كوفيد-19 وظلالها العالمية الجديدة)، والثانية (آخر مستجدات جائحة كوفيد 19)، والثالثة بعنوان (جائحة كوفيد 19 وإدارة الأمراض المزمنة).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أعمال المؤتمر الدولي الخامس لطب الأسرة افتراضيا تحت عنوان (موقع طب الأسرة في الصحة السعودية - مبادرات المجلس)، متضمنا عرضا تقديميا للأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي.وسيناقش المؤتمر مجموعة من القضايا الطبية في تخصص طب الأسرة، إلى جانب جلستين علميتين، كانت الأولى بعنوان (كوفيد 19)، نوقشت خلالها ثلاث ورقات عمل، الأولى بعنوان (تحديات ومسؤوليات أطباء الأسرة في زمن جائحة كوفيد-19 وظلالها العالمية الجديدة)، والثانية (آخر مستجدات جائحة كوفيد 19)، والثالثة بعنوان (جائحة كوفيد 19 وإدارة الأمراض المزمنة).

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