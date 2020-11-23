تهيئة 921 مدربا على القياس والتقويم بالقصيم

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وتهدف البرامج إلى إكساب منسوبي المدارس من المعلمين والمعلمات والقادة والقائدات والوكلاء والوكيلات والمرشدين والمرشدات، المهارات اللازمة لتفعيل أدوات القياس والتقويم الالكتروني في التدريس من خلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث «بنين، بنات» حاليا برامج تدريب على أدوات القياس والتقويم الالكتروني. ويقدم البرنامج الذي ينفذ بمقر مركز التدريب والابتعاث (بنين بنات) بمدينة بريدة مجموعة من المدربين والمدربات، ويستهدف921 مدربا مدرسيا بواقع خمس ساعات تدريبية، ليستفيد من المدربين المدرسيين في تدريب كافة منسوبي مدارس المنطقة.وتهدف البرامج إلى إكساب منسوبي المدارس من المعلمين والمعلمات والقادة والقائدات والوكلاء والوكيلات والمرشدين والمرشدات، المهارات اللازمة لتفعيل أدوات القياس والتقويم الالكتروني في التدريس من خلال منصة مدرستي وبرنامج مايكروسوفت تيمز من أجل تحسين الممارسات التعليمية والتقويمية ونواتج التعلم.

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