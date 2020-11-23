شكرا لقرائتكم خبر ضعف مراكز علاج العقم يستنزف جيوب الراغبين في الإنجاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الموافق عليه بقرار من مجلس الوزراء، نص في مادته الثامنة عشرة على أن تختص لجنة الإشراف على أمور العقم والإخصاب التي تضم سبعة أعضاء برئاسة وكيل وزارة الصحة، بالتوصية بمنح تراخيص لمراكز علاج العقم وأطفال الأنابيب بناء على استيفاء الشروط وتشكيل لجان فنية للتحقق من ذلك ودراسة الشكاوى والتقارير المرفوعة لها، إلا أن مختصين بعلاج العقم وأطفال الأنابيب أكدوا لـ»مكة» أن الواقع مغاير لذلك، إذ تستنزف بعض المراكز جيوب الأزواج الراغبين في تحقيق حلم الإنجاب، رغم أنها لا تحقق الشروط وتفتقر لمعايير الجودة.

مخالفة الأنظمة

حمد الصفيان

وأوضح أخصائي علم الأجنة الدكتور عبدالكريم آل جبران أن أقل فئة من مراكز الإخصاب وعلاج العقم يجب أن تتوفر على استشاري نساء وولادة وعقم واستشاري جراحة لأمراض الذكورة والعقم واستشاري في علم الأجنة وما يلحقها، حيث إنه في حالات تأخر الإنجاب بين الأزواج، فإن العقم لدى الرجل مسؤول بنسبة 30 إلى 40% عن ذلك، غير أن الملاحظ في بعض المراكز ببعض المدن أن يمارس العمل الجراحي في أمراض الذكورة والعقم طبيب بتخصص بعيد عن تخصص جراحة المسالك البولية، كأن يكون تخصصه الطبي الأمراض الجلدية وليس لديه شهادة تدريب على ممارسة العمل الجراحي في هذا المجال، وهذا مخالف للأنظمة والمعايير المحددة لهذه المراكز، والتي تشترط أن من يمارس جراحة أمراض الذكورة والعقم يجب أن يكون تخصصه جراحة مسالك بولية.

وأضاف أن عدم التخصص يتسبب في انخفاض الجودة وضعف النتائج ويعتبر غشا للمريض الذي قصد المراكز طلبا للعلاج، وأملا في أن يحقق له العلاج حلم الإنجاب، ولا سيما أن تكلفة العلاج في هذه المراكز ليست بالقليلة، بالإضافة للعديد من المعايير الأخرى التي لا تأخذها بعض المراكز بالاعتبار ولا تتوفر بها، ما يجعل اللجوء لها للعلاج إهدارا للمال واستنزافا لجيوب الأزواج الذين يعانون من تأخر الإنجاب، كما أن المراكز الحكومية لعلاج العقم وأطفال الأنابيب قليلة جدا وتقتصر على أربع مدن هي الرياض، جدة، بريدة، تبوك. وبين أهمية تشديد وزارة الصحة الرقابة على هذه المراكز بلجان تضم متخصصين في مجال العقم وأطفال الأنابيب بحيث يتمكنون من رصد مواضع الخلل ورفع تقارير دقيقة عنها للجهة المختصة.

وأوضح الدكتور آل جبران أهم المعايير إذا لم تتوفر في مركز علاج العقم وأطفال الأنابيب فهذا مؤشر لعدم جودة المركز والتي يجب على الأزواج التحقق منها لتحديد المركز الذي سينفقون فيه أموالهم ويضعون ثقتهم فيه لتقريب حلم الذرية بعد مشيئة الله.

معايير الجودة

وفي ذات السياق يؤكد رئيس المجموعة السعودية للعقم والإنجاب و نائب رئيس الجمعية السعودية للنساء والولادة واستشاري أمراض النساء والولادة والعقم و أطفال الأنابيب الدكتور حمد الصفيان أن لوائح نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، صادر بمرسوم ملكي يحدد ثلاثة مستويات للترخيص لعلاج العقم حسب إمكانات ومؤهلات طاقم كل مركز ويحدد النظام ضوابط صارمة في أي مخالفات قد تحصل ويجدد الترخيص دوريا للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وحسن الأداء.

عبدالكريم آل جبران

وبين أن معايير الجودة في مراكز علاج العقم وأطفال الأنابيب من أهم المعايير التي تضمن سلامة المريض مع تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية وبطاقم طبي ذي كفاءة وخبرة عالية وتقنيات متطورة في أجواء مقننة وتخضع لرقابة مستمرة من لجان مختصة، وذلك لضمان خصوصية المرضى والتأكيد على إجراء التشخيص الأولي الدقيق لتحديد العلاج المناسب.

أبرز عيوب مراكز علاج العقم

عدم وجود متخصص بعلاج أمراض الذكورة يحمل شهادة تدريب معتمدة

عدم كفاءة الأجهزة في المعمل والمختبر

عدم توفر تقنية تجميد السائل المنوي وتجميد الأجنة

اختلال معايير تحليل السائل المنوي

عدم دقة قراءة نتيجة تحليل السائل المنوي وما يبنى عليه من خطة العلاج

عدم كفاءة الأشعة التلفزيونية التشخيصية

عمل المركز يتجاوز الترخيص الممنوح له

عدم كفاءة عمل مختبر الأجنة

عدم جودة العمليات الميكرسكوبية

متطلبات للحماية من الابتزاز المادي والاستغلال