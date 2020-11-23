شكرا لقرائتكم خبر شركات ومؤسسات حجاج الداخل تدخل على خط العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين خصصت وزارة الحج والعمرة تطبيق «اعتمرنا أعمال» لتنظيم قدوم معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة، يعكف المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل على وضع آلية وتصورات ودراسات لتنظيم عمرة الداخل، وذلك بعد مطالبات بتنظيمها كمجموعات على غرار معتمري الخارج.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة»، فإن اجتماعات بين الوزارة والمجلس التنسيقي جرت خلال الفترة الماضية، لمناقشة مطالبات شركات ومؤسسات حجاج الداخل بتنظيم عمرة الداخل من باب ديمومة العمل، إضافة إلى وجود فروع ومكاتب لها في جميع مناطق المملكة، حيث طرحت خلال الاجتماعات مقترحات لإيجاد آلية معينة لمعتمري الداخل، والاستفادة من مكاتب الشركات والمؤسسات التي تعمل طوال العام بتوجيه من الوزارة، للإعداد لموسم الحج.

وأشارت المعلومات إلى أن عدم وجود تنظيم لعمرة الداخل كمجموعات فتح المجال أمام مكاتب داخلية تدعي تنظيم العمرة وتعطي سند قبض على أنه تصريح عمرة، ليتفاجأ المعتمرون عند وصولهم إلى مكة المكرمة بمنعهم من الدخول لعدم وجود تصريح رسمي لعمرة المجموعة، لذا فإن منظم الحج في الداخل له الأولوية في تنظيم العمرة وذلك لإغلاق الباب على مكاتب تنظيم العمرة الوهميين، لا سيما أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل عمليين ويقدمون الخدمات بجودة عالية، إضافة إلى امتلاكهم الإمكانات اللازمة لتنظيم العمرة على أكمل وجه.

في المقابل تعتمد شركات العمرة على الوكيل الخارجي في ترتيب إجراءات معتمري الخارج دون التدخل في تنظيم عمرة الداخل، حيث يعمل الوكيل الخارجي طوال العام على حجوزات الحج والعمرة.