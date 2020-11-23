الصحة: تزف البشرى حول حصول 70% من سكان المملكة على لقاح كورونا و تكشف عن التكلفة

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أوضح وكيل وزارة الصحة السعودية الدكتور عبدالله عسيري ، أن لقاح فيروس كورونا سيكون متوفراً للجميع في المملكة و كشف أنه من غير تكلفة فهو مجاناً.

وأكد أن لقاح فيروس كورونا يعتبر من أعراض الصحة العامة، ولهذا لا يدخل في موضوع التكاليف المادية ، وأشار إلى أن الوزارة تطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية عام 2021.

Source akhbaar24.argaam

