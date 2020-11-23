«المياه الوطنية» تجدد التنويه بـ«الممارسات المخالفة»: أبلغوا عنها

حددت شركة المياه الوطنية، الممارسات المخالفة وغير القانونية التي تستوجب الإبلاغ عنها فورًا.

ودعت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، منسوبيها لتجنب هذه الممارسات والإبلاغ عنها فور العلم بوقوعها.

الإبلاغ الإلكتروني عن المخالفات

وأشارت شركة المياه الوطنية، إلى أنه عند وجود ما يثير الشبهة بأمور متعلقة بالسلوكيات الخاطئة، والأفعال المخالفة للقانون، أو التصرفات غير الأخلاقية، أو تلك التي تخالف سياسات الشركة، وقيمها، وإجراءاتها وتعليماتها الصادرة، يمكن الإبلاغ عن هذه المخالفات من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي :([email protected])

وأوضحت شكة المياه الوطنية، أن ذلك يشمل ذلك التصرفات التي تحدث في مقر الشركة، أو خارجها مما يتصل بسمعتها، ويؤثر على أداء منسوبيها، أو يعرضها للنقد من الآخرين، موضحة أنه يمكن الإبلاغ مع ضرورة كتابة عنوان للبلاغ ووصف واضح لحيثياته، كما يمكنك إضافة الاسم ورقم الاتصال بشكل اختياري.

المخالفات التي تستوجب البلاغ

وأوضحت شركة المياه الوطنية، بعض أمثلة المخالفات والممارات الغير قانونية التي تستوجب الإبلاغ عنها وهي كالتالي:

الممارسات غير القانونية أو المريبة، بما في ذلك الرشوة أو الفساد أو سوء التصرف.

- الاستخدام غير المصرح به لأموال الشركة سواء التصرف المالي، بما في ذلك الادعاءات غير الصحيحة للإنفاق، وإساءة استخدام الموارد، أو أصول الشركة.

- أنشطة الاحتيال والفساد المحتملة بما في ذلك إضاعة، إخفاء، إتلاف، تزوير الوثائق الرسمية.

- الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي الجاري ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيًا كان نوعها.

- أوجه القصور في أو عدم الالتزام أو عدم التطبيق الصحيح للوائح والسياسات والإجراءات الداخلية وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة.

- عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، مثل استخدام شخص منصبه أو وظيفته لتعزيز مصالحه الخاصة، أو مصالح الآخرين وتقديمها على المصلحة العامة للشركة.

- الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لغرض منح تلك الجهة معاملة تفضيلية أو ميزة غير مبررة.

- الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.

- التلاعب بالبيانات المحاسبية لتقديم معلومات مضللة أو بيانات كاذبة من أو إلى مدير أو مسؤول أو زميل بالشركة فيما يتعلق بمسألة واردة في السجلات المالية أو التقارير أو غيرها.

- أي عمل من شأنه تهديد صحة الموظفين وسلامتهم، أو العملاء، أو الجمهور، أو غيرهم

- مخالفة إجراءات البيئة والصحة والسلامة، وتشمل السلوكيات التي من شأنها إلحاق الأذى والضرر بالبيئة، أو بمكان العمل، أو تهديد أمن وسلامة الموظفين، أو الممتلكات.

- انتهاك قواعد سلوكيات العمل الخاص بالشركة، بالإضافة إلى السلوك الذي يمثل مخالفة أو خرقًا للآداب والأخلاق العامة.

- سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.

- الفساد المالي والإداري المتمثل في أي مخالفة للقواعد والأنظمة المحاسبية والمالية التي تنظم سير العمل المالي والإداري، وينتج منها منفعة مادية، أو معنوية للمخالف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومثال ذلك السرقة، والاختلاس، وتعارض المصالح، والرشوة، واستغلال النفوذ، والتزوير، والغش، والاحتيال، والتلاعب في الحسابات والبيانات، والحصول على ميزة مادية أو معنوية.

- الإخفاء والتستر والصمت المتعمد فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

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