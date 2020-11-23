السعودية | الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة ورئاسة قمة قادة دول مجموعة العشرين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة ورئاسة قمة قادة دول مجموعة العشرين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-01-07 09:16:05Z | | نشر قبل دقيقتين - 8:12 مساءً, 23 نوفمبر 2020 م أعرب معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم ورئاسة قمة قادة دول مجموعة العشرين الاستثنائية، التي كرست حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ورؤيته الثاقبة وحرصه على تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم وفي مقدمتها جائحة كورونا.

وأكد معاليه أن نجاح هذه القمة يأتي بالتوازي مع ما تشهده المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030م.

وثـمَّن معاليه عالياً حرص خادم الحرمين الشريفين الدائم على خدمة القضايا العربية والإسلامية، وجهوده المخلصة في مجابهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون الدولي، مما يعزز المكانة المرموقة والثقل الاقتصادي والسياسي الذي باتت تتمتع به المملكة.

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