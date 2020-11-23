شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ولي العهد لم يلتق بمسؤولين إسرائليين والان نبدء بالتفاصيل

نفى سمو وزير الخارجية فيصل بن فرحان، لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بأي مسؤولين إسرائيليين . وقال وزير الخارجية في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر": لاحظت ان بعض وسائل الاعلام تناقلت خبر مفاده ان سمو ولي العهد التقى بمسؤولين اسرائيليين ضمنهم رئيس الوزراء خلال زيارة وزير الخارجية الامريكي الاخيرة الى المملكة. الخبر عار عن الصحة تماما و لم يحدث اللقاء المزعوم.

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