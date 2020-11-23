شكرا لقرائتكم فيديو.. ضبط مواطن سرق عددًا من كاميرات ساهر بالأحساء وباعها لوافدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-23 فيديو.. ضبط مواطن سرق عددًا من كاميرات ساهر بالأحساء وباعها لوافدين متابعات الخليج 365 - واس القت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن أتلف عددًا من أجهزة الرصد الآلي – ساهر – بالأحساء وقام ببيع أجزائها لوافدين. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم أن الجهات الأمنية تمكّنت – بفضل الله – من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي (ساهر) بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ضبط مواطن سرق عددًا من كاميرات ساهر بالأحساء وباعها لوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.