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فيديو.. هدية السفير الصيني لشعب السعودية : رد الجميل بالجميل
بمناسبة مرور 30 عامًا على العلاقات بين البلدين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أهدى السفير الصيني لدى السعودية تشين وكينج، الشعب السعودي مقطوعة موسيقية من حفل مقرر عرضه اليوم الاثنين الساعة السابعة مساء بمناسبة مرور 30 عامًا على العلاقات السعودية الصينية.
ونشر السفير الصيني مقطع فيديو عبر تويتر وعلق عليه باللغة العربية قائلًا : يقول العرب “رد الجميل بالجميل”. أشارككم مقطع فيديو للحظة جميلة في الحفل الموسيقي الذي سيُعرض الساعة 7 مساء اليوم على قناة CCTV العربية. ونهديه إلى أغلى بلد .. المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم.
ورد عدد من المواطنين بمقاطع فيديو موسيقية تعبيرًا عن سعادتهم بهذه المناسبة.
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