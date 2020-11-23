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2020-11-23 تقليد عدد من منسوبي الحرس الوطني وسام الملك فيصل متابعات الخليج 365 - الرياض إنفاذًا للأمر الملكي، ونيابةً عن الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، قلد نائب رئيس الجهاز العسكري اللواء الركن منصور العيسى، عددًا من الضباط والأفراد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة بمناسبة اليوم الوطني.



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