العربية السعودية: لقاحات كورونا ستكون مجانية لجميع من في المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين 23-11-2020، إن لقاحات كوفيد-19 سوف تكون بالمجان لجميع الأشخاص الذين يعيشون في المملكة، وذلك حسبما أفاد التلفزيون الرسمي للمملكة.

وقالت قناة إخبارية على موقع التواصل “تويتر” أن وزارة الصحة ذكرت إنها تأمل في أن تحصل على لقاحات كافية لتغطية نحو 70٪ من سكان البلاد بنهاية عام 2021 المقبل.

ويذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية وصل إلى 355,258، بينما بلغ عد الوفيات جراء الجائحة في البلاد 5,780، وفقا لموقع “وورلدوميترز إنفو” المتخصص بمتابعة إحصائيات انتشار وباء كورونا عالميا.