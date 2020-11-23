شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء: القبض على شخص أتلف عدداً من أجهزة الرصد الآلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي (ساهر) بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنغلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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