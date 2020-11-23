خادم الحرمين يتلقى التهاني بنجاح أعمال قمة العشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة المملكة.

وأشاد بما حظيت به هذه القمة المهمة من تنظيم متقن وإدارة متميزة أسهمت في توصلها إلى قرارات بناءة وتوصيات مثمرة، ولا سيما في مجال تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا والحد من تداعياتها السلبية على مختلف مناحي الحياة، إضافة إلى تحفيز الجهود للإيفاء باستحقاقات متطلبات التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع ومواكبة التطورات المتلاحقة، خاصة الأوضاع الصحية.

وأكد أمير الكويت أن ما حققته هذه القمة من نجاح من خلال حرص جميع أعضائها للمشاركة وبصورة فعالة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، يجسد جليا ما تحظى به المملكة من تقدير ومكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي، وهو مبعث فخر واعتزاز الجميع، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الصباح، خادم الحرمين الشريفين بنجاح القمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، هنأه فيه بنجاح أعمال قمة العشرين التي ترأستها المملكة خلال هذا العام، واختتمت اجتماعاتها أمس الأول.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لملك الأردن على تهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية.

إلى ذلك أعرب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن شكره للمملكة على رئاستها لقمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، التي عقدت في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مبديا تطلعه إلى العمل مع إيطاليا كرئيس مقبل لمجموعة العشرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء أمس الأول، عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لدول مجموعة العشرين التي عقدت يومي 21 و22 نوفمبر الحالي في الرياض.

وأوضح البيان أن الرئيس الأمريكي ناقش خلال القمة النموذج الاقتصادي الذي اتخذته إدارته من خلال خفض الضرائب واللوائح، وتعزيز الطاقة الوفيرة بأسعار معقولة، والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية القائمة على مبادئ الإنصاف والمعاملة بالمثل، مشيرا إلى أهمية السياسات التي تعزز دور العمال والأسر.

وأفاد البيان بأن الرئيس الأمريكي ناقش الإنجازات التاريخية التي تحققت في الولايات المتحدة وحول العالم في تمكين المرأة والاستثمار فيها، داعيا جميع الدول إلى بذل المزيد من الجهد، ومشجعا مجموعة العشرين على مواصلة العمل معا لتحقيق الأمن والازدهار والسلام لجميع الدول.

من جهة أخرى عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، في وفاة الرئيس الأسبق محمد ولد الشيخ عبدالله.

وقال الملك في برقية «علمنا بنبأ وفاة محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأسبق - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأسبق - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».