آلاف ساعات العمل لتجهيز المركز الإعلامي لقمة العشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بذلت جهود مضنية لتجهيز المركز الإعلامي الخاص بانعقاد قمة العشرين التي اختتمت أعمالها بنجاح أمس الأول، لاستقبال الصحفيين والإعلاميين من مختلف الجهات والدول، حيث وفرت كافة التسهيلات والخدمات، واتخذت الإجراءات والاحترازات لضمان سلامتهم في ظل انعقاد القمة خلال جائحة كورونا

وأكد أمين اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين (G20) الدكتور فهد آل عقران لـ»مكة» على أن تجهيز المركز الإعلامي استغرق آلاف ساعات العمل للتخطيط والاستعدادات، إضافة إلى عشرات التجارب والاختبارات والكثير من العمل حتى ظهر المركز بشكل فعلي على حيز الوجود.

وأضاف بأنه جرى بناء مركز إعلامي دولي (افتراضي) كان مرآة للحدث، ليسمح لإعلاميي العالم أجمع بالمشاركة في فعاليات وأعمال المركز التقليدي.

وأشار آل عقران إلى أنه وتجاوبا مع الاحتياطات الطبية، تم العمل على توفير التجهيزات والدعم الفني محليا لتقليل أحجام فرق العمل التي سافرت بين الدول، حيث قدمت العديد من خدمات الدعم الفني (خطوط اتصال آمنة مع القنوات، بث فضائي، كاميرات، استديوهات) علاوة على الموارد البشرية التقنية والفنية اللازمة بشكل مجاني حتى يتمكن الإعلاميون من إيصال رسائلهم إلى منصاتهم الإعلامية بسرعة وأمان و موثوقية. وعلى الجانب الصحي، جرى التأكد من اتخاذ الاحترازات الصحية اللازمة لضمان سلامة الجميع عبر وضع كاميرات صحية، إضافة إلى العمل على التعقيم المستمر

للمرافق المختلفة، وتوفير عيادة طبية على مدار الساعة مدعومة بغرف لعزل أي حالات يشتبه فيها.