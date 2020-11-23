ولي العهد وبومبيو يبحثان مستجدات الأحداث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في نيوم أمس الأول، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد. فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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