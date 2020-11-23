محمد بن مسعود - الدمام - 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 07:35 PM جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة شرطة الشرقية تطيح بشخص أتلف عدداً من أجهزة "ساهر" وباعها للعمالة الهندية شرطة الشرقية تطيح بشخص أتلف عدداً من أجهزة "ساهر" وباعها للعمالة الهندية صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي (ساهر) بمواقع مختلفة في محافظة الأحساء، وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة الشرقية تطيح بشخص أتلف عدداً من أجهزة "ساهر" وباعها للعمالة الهندية ،

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