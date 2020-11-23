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حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات جديدة اليوم (الاثنين)؛ لتحل محل الإغلاق الوطني لمواجهة جائحة "كوفيد -19" في إنجلترا في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال "جونسون" للبرلمان: "لن نستبدل الإجراءات الوطنية بإجراءات مجانية للجميع، سنعود بدلاً من ذلك إلى نهج إقليمي متدرج، ونطبق أصعب الإجراءات حيث ينتشر كوفيد -19"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "إن النصيحة العلمية هي أن مستوياتنا بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة".رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 07:39 PM
"جونسون" أشار إلى الحاجة للصرامة في التعاملبريطانيا تخفف إغلاق "كورونا" بإجراءات متدرجة
حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات جديدة اليوم (الاثنين)؛ لتحل محل الإغلاق الوطني لمواجهة جائحة "كوفيد -19" في إنجلترا في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال "جونسون" للبرلمان: "لن نستبدل الإجراءات الوطنية بإجراءات مجانية للجميع، سنعود بدلاً من ذلك إلى نهج إقليمي متدرج، ونطبق أصعب الإجراءات حيث ينتشر كوفيد -19"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "إن النصيحة العلمية هي أن مستوياتنا بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة".
، بريطانيا تخفف إغلاق "كورونا" بإجراءات متدرجة ،
المصدر : الخليج 365
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