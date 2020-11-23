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طالب أكثر من 100 مسؤول جمهوري سابق بالأمن القومي، اليوم الاثنين، قادة الأحزاب بالتنديد برفض الرئيس دونالد ترامب التنازل عن الانتخابات الرئاسية، معتبرين رفضه بأنها هجوم خطير ومعاد للديمقراطية على المؤسسات الأمريكية.
وشجبت المجموعة، التي تضم بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في الإدارات الجمهورية لرونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج دبليو بوش وترامب، فشل معظم الجمهوريين في الكونجرس في إدانة عدم رغبة "ترامب" في الاعتراف بانتصار الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، في انتخابات 3 نوفمبر الماضي، وفقاً لـ "رويترز".
وقالت المجموعة: "من خلال تشجيع تكتيكات التأجيل التي يتبعها الرئيس ترامب أو التزام الصمت، يعرض القادة الجمهوريون الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي للخطر".
والتزم معظم الجمهوريين الصمت إلى حد كبير، بينما يشكك "ترامب" في نتائج الانتخابات مع مزاعم لا أساس لها من تزوير الانتخابات على نطاق واسع، ويتابع فريقه القانوني محاولات يائسة وغير ناجحة بشكل متزايد لقلب فوز "بايدن".دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-23
طالب أكثر من 100 مسؤول جمهوري سابق بالأمن القومي، اليوم الاثنين، قادة الأحزاب بالتنديد برفض الرئيس دونالد ترامب التنازل عن الانتخابات الرئاسية، معتبرين رفضه بأنها هجوم خطير ومعاد للديمقراطية على المؤسسات الأمريكية.
وشجبت المجموعة، التي تضم بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في الإدارات الجمهورية لرونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج دبليو بوش وترامب، فشل معظم الجمهوريين في الكونجرس في إدانة عدم رغبة "ترامب" في الاعتراف بانتصار الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، في انتخابات 3 نوفمبر الماضي، وفقاً لـ "رويترز".
وقالت المجموعة: "من خلال تشجيع تكتيكات التأجيل التي يتبعها الرئيس ترامب أو التزام الصمت، يعرض القادة الجمهوريون الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي للخطر".
والتزم معظم الجمهوريين الصمت إلى حد كبير، بينما يشكك "ترامب" في نتائج الانتخابات مع مزاعم لا أساس لها من تزوير الانتخابات على نطاق واسع، ويتابع فريقه القانوني محاولات يائسة وغير ناجحة بشكل متزايد لقلب فوز "بايدن".
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
06:43 PM
اعتبروا رفض الرئيس هجوماً خطيراً ومعادياً للديمقراطية الأمريكية
طالب أكثر من 100 مسؤول جمهوري سابق بالأمن القومي، اليوم الاثنين، قادة الأحزاب بالتنديد برفض الرئيس دونالد ترامب التنازل عن الانتخابات الرئاسية، معتبرين رفضه بأنها هجوم خطير ومعاد للديمقراطية على المؤسسات الأمريكية.
وشجبت المجموعة، التي تضم بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في الإدارات الجمهورية لرونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج دبليو بوش وترامب، فشل معظم الجمهوريين في الكونجرس في إدانة عدم رغبة "ترامب" في الاعتراف بانتصار الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، في انتخابات 3 نوفمبر الماضي، وفقاً لـ "رويترز".
وقالت المجموعة: "من خلال تشجيع تكتيكات التأجيل التي يتبعها الرئيس ترامب أو التزام الصمت، يعرض القادة الجمهوريون الديمقراطية الأمريكية والأمن القومي للخطر".
والتزم معظم الجمهوريين الصمت إلى حد كبير، بينما يشكك "ترامب" في نتائج الانتخابات مع مزاعم لا أساس لها من تزوير الانتخابات على نطاق واسع، ويتابع فريقه القانوني محاولات يائسة وغير ناجحة بشكل متزايد لقلب فوز "بايدن".
، 100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" ،
المصدر : الخليج 365
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