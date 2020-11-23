شكرا لمتابعة خبر عن عملية زرع قرنية تنهي معاناة مواطن.. ومختص يوجه نصائح مهمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث مواطن يدعى عبدالله الحربي عن تجربته في زراعة قرنية للعين ، وقد حصل عليها عن طريق التبرع، والتي تكللك بنجاح، مؤكدا أن حياته تغيرت للأفضل.

وقال الحربي أنه حياته بعد العملية اختلفت جذريا عن بعدها، حيث كان لن يتمكن من الرؤية بشكل جيد، مشيرا إلى أنه بعد إجراءه عملية زرع القرنية أصبح يرى أفضل ، كما أن معدل الإدراك ارتفع لديه.

وأضاف أنه أجرى عملية زرع القرنية بمستشفى الملك خالد، بعد قيامهم بالإجراءات العلاجية والفحوصات اللازمة له، مشيرا إلى أن أول من كنت أشتاق لرؤيتهم هم والديه.

ومن جهته، قال الدكتورمحمد المطلق استشاري طب وجراحة العيون تخصص القرنية أنثقافة التبرع بالقرنية في المملكة ضعيفة وتعتمد على الاستيراد من الخارج

‏وأشار متخصص العيون إلى أن المتبرع بالقرنية يكون شخص متوفى ولا يتم الكشف عن شخصيته للمريض.

وأكد أن أكثر الأمراض المنتشرة في القرنية في المملكة هي القرنية المخروطية وأمراض القرنية الوراثية و الندبات التقرحات الناتجة عن ارتداء العدسات، مؤكدا أن ارتداءها خلال النوم يسبب كوارث صحية.

ونصح بضرورة الحفاظ علي القرنية عن طريق الفحص بصفة دورية عند استشاري قرنية مختص، والتأكد من خلوها من أي أمراض ، والتعامل بطريقة صحيحة مع ارتداء العدسات ، ومعالجة الحساسية.