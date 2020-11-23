شكرا لمتابعة خبر عن تصريح لافت من" آل الشيخ " حول التعليم المدمج بين الحضوري وعن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن التعليم المدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، سيكون له أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة.

وأشار " آل الشيخ "، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمال قمة مجموعة العشرين خلال زيارتهم لمدرسة البث الفضائي، إلى أن منصة "مدرستي" والقنوات التعليمية وقناة الدروس على اليوتيوب، جميعها خيارات متاحة أمام الطلاب والطالبات لتحقيق المرونة في التعامل مع جميع الظروف لمواصلة رحلة التعلم عن بُعد.

وأوضح أن المستهدف من المنصة كان دخول 70% من الطلاب والطالبات، إلا أن نسبة الدخول جاوزت 98%، لافتا إلى أن " مدرستي " سجلت 292 مليون زيارة منذ إنشائها وحتى تاريخ 19 نوفمبر الجاري.

وتابع أن المرحلة المقبلة في التعليم تتطلب أن نعمل بكل جهد لتطوير البيئة التعليمية عن بُعد، مبينا أن الوزارة تفخر بالنماذج المشرفة من المعلمين والمعلمات الذين تجاوزوا التحديات.