شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: حالة مطرية وسمية تؤثر على المملكة تبدأ الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، بدء حالة مطرية وسمية تؤثر على رقعة واسعة في المملكة يوم الأربعاء القادم. توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، بدء حالة مطرية وسمية تؤثر على رقعة واسعة في المملكة يوم الأربعاء القادم. وقال الزعاق: "تشير التوقعات المبدئية أن هنالك حالة مطرية وسمية ومبشرة تبدأ أماراتها من يوم الأربعاء تؤثر على رقعة واسعة من ‎السعودية" ٠ وأضاف أن الحالة تبدأ من الجنوبية الغربيه ثم الغربيه والوسطى والشرقية بتمرحل زحزاح على أجزاء من ‎جازان ‎والباحة ‎وعسير و ‎مكة ‎والمدينة ‎والقصيم و ‎الرياض ‎وحائل.

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