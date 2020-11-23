حالات كورونا الحرجة بالسعودية.. وزارة الصحة: انخفضت بنسبة 6.3%

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الحالات الحرجة في المملكة شهدت هذا الأسبوع انخفاضًا بنسبة 6.3%.

وأضاف «العبد العالي»، خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن العالم يشهد في بعض دُوله الموجة الثانية من الفيروس وارتفاعًا في تسجيل الحالات، وهو ما يشكل قلقًا في بعض الأقاليم إلا أن «الأوضاع ولله الحمد في المملكة تعد مستقرة ومطمئنة».

وعدَّد «متحدث الصحة»، أسباب الوضع المطمئن في المملكة قائلًا: «إن الخبرات الموجودة في المملكة وما قدمته من مواجهة جادة وما سخرته من إمكانات في مواجهة هذه الجائحة هي بالفعل أمور قوية جدًا جعلتها في مراحل جيدة»، منوهًا بأن الارتفاعات التي تسجل حول العالم حاليًّا في فئة الشباب؛ هي نتيجة عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية ، مضيفًا أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 355489 حالة، وتم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 343816 حالة، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5796 حالة.

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