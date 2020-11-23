لقاحات كورونا.. وزارة الصحة تتمسك بـ«شرطين أساسيين» للأمان

شددت وزارة الصحة، على أهمية توافر الشروط المتعلقة بلقاحات كورونا، والتي من بينها اجتياز شروط الفاعلية والأمان الصحي؛ لأن أي لقاح لابد أن يكون «فعالًا وآمنًا ومعتمَدًا من الهيئات المعنية».

وأضاف المتحدث الرسمي للوازرة الدكتور محمد العبد العالي، خلال الإيجاز الصحفي اليوم بشأن مواجهة الفيروس، أن أكثر من 5 ملايين مسحة عبر خدمات مركز «تأكد» و1.5 مليون مراجع في تطبيق «تطمن».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 355489 حالة، وتم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 343816 حالة، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5796 حالة.

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