الزعاق يزف بشرى سارة بخصوص هطول الأمطار على عدة مناطق

تبدأ من اليوم الأربعاء..
كشف المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، عن بشرى سارة بخصوص هطول الأمطار على عدة مناطق، تبدأ من اليوم الأربعاء.
وقال الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «من المبشرات: تشير التوقعات المبدئية أن هنالك حالة مطرية وسمية ومبشرة بحول الله تبدأ أماراتها من يوم الأربعاء».
وأضاف: «تؤثر على رقعة واسعة من #السعودية تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية بتمرحل زحزاح على أجزاء من جازان، الباحة، عسير، مكة، المدينة، القصيم، الرياض، حائل».
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