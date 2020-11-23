بالأرقام .. وزارة الصحة تعلن تقرير التعافي من كورونا بالمدن والمحافظات

الحالات الجديدة تتصدرها الرياض وجازان..
أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، في المملكة والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 82 حالة تعافٍ جديدة، وتلتها جازان بتسجيل 46 حالة.
وسجلت المدينة المنورة 43 حالة والهفوف 29 حالة والمبرز 20، ومكة المكرمة 19، وينبع 18 وسجلت الدمام وجدة 16 حالة لكل منهما، وعنيزة 11، وسجلت حائل وبريدة والجبيل 9 حالات لكل منهم، وسجلت تبوك والطائف 8 حالات لكل منهما، وسجلت القطيف 7 حالات، ونجران 5، وأحد المسارحة والمذنب 4 حالات لكل منهم، وسجلت 3 حالات في الأسياح وعرعر والمخواة ورياض الخبراء وصامطة وبيش والعيص.
وسُجِّلَتْ حالتا تعافٍ في كل من الدلم، والرس وصبيا وبلجرشي، والليق والمزاحمية والدرعية وقرية العليا، وسُجِّلَتْ حالة تعاف واحدة في العيدابي وخميس مشيط وعفيف والخبر وسراة عبيدة والزلفى، والظهران ومليجة، والكامل وعيون الجواء وصفوى والعيون وضرماء ومهد الذهب والموية والعقيق والعلا وضبا والنعيرية والخفجي وفيفا، والحجرة والخرج والريث ورجال ألمع واضم ووادي الدواسر ورأس تنورة والجفر.
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