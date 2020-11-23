«مجانًا».. وزارة الصحة تجدد طمأنة السعوديين بخصوص «لقاح كورونا»

جدَّد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي طمأنة المواطنين بأن «المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا».

وأضاف «متحدث الصحة»، خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن مستجدات مواجهة الفيروس في المملكة، أن اللقاح سيكون متوفرًا للجميع مجانًا في المملكة، ونطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021م، مجددًا التأكيد على أهمية التقيد بالاحترازات وأنه «قد نكون أمام المنعطفات الأخيرة للجائحة».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 355489 حالة، وتم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 343816 حالة، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5796 حالة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تعلن تسجيل 231 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 445 حالة ووفاة 16 شخصًا

استعادة حاسة الشم بعد التعافي من كورونا.. وزارة الصحة تجدِّد التنبيه