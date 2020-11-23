«طقس الثلاثاء».. 3 مناطق سعودية تتأثر بغبار ورياح مثيرة للأتربة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتوقعت سماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كمساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من تر ونصف المتر إلى متر ين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء بمعظم مناطق المملكة.

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