إنشاء ممشى ومسار للدراجات في مدخل سكاكا الغربي

بدأت أمانة منطقة الجوف، العمل على تطوير المدخل الغربي لمدينة سكاكا بطول 5500 متر، وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس محمد بن أحمد البراهيم، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الأمانة لربط المدينة بممرات متصلة، ومخطط شامل لدعم وتحسين وتجميل مداخل المنطقة، وتطوير الخدمات المُقدّمة لسكان وزوار مدينة سكاكا، و التشجيع على رياضة المشي، وللمحافظة على الصحة العامة والتطوير.

وأضاف أن المشروع الذي وجه به أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، سيشتمل على ممشى للأفراد وآخر للدراجات الهوائية بطول 700 متر، وزراعة عدد من الأشجار على جانبي الممشى، وتركيب أعمدة إنارة حديثة موفرة للطاقة الكهربائية، وعمل شبكات للري، وشبكة الأعمال الكهربائية والإنارة، ومواقف للسيارات، ومسطحات خضراء، ومرافق للخدمات.

وأكد أن هذه المشاريع تحظى باهتمام ودعم من أمير المنطقة، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، وإشراف مباشر من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، لتحقيق أهداف الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لتقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي.