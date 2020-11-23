حملة تثقيفية بمجالات الدبلومات التطبيقية في جامعة الملك خالد

بدأت جامعة الملك خالد، ممثلة في وكالة الأعمال والاقتصاد المعرفي، الأحد الماضي، في استقبال طلبات الالتحاق بالدبلومات التطبيقية التي طرحتها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أخيرًا بالتعاون مع الكليات، والمصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للفصل الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

تأتي الدبلومات تحقيقًا لسعي الجامعة نحو إيجاد فرص نوعية للشباب والشابات، لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات العصر، في مدينة أبها وبعض كليات الجامعة في المحافظات.

وقد نظمت وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، خلال الأسبوع الماضي، حملة تعريفية بالدبلومات، شملت جناحًا تعريفيًّا بمركز «الراشد مول» في أبها، ضم العديد من العروض المرئية والمطبوعات التعريفية، بالإضافة إلى تقديم شرح مفصل عن البرامج والأنشطة التي تقدمها الوكالة، والإجابة عن تساؤلات الزوار.

واطلع وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، على الجناح والخدمات المقدمة للزوار، مؤكدًا، خلال زيارته، سعي الجامعة إلى تسخير كل إمكاناتها من أجل خدمة المجتمع وتطويره وتنميته، وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية، وتخريج كوادر بشرية تمتلك المعرفة والعلم والتدريب، قادرة على العمل في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، وكذلك توظيف طاقاتها وإمكاناتها من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بالتعليم، وإعداد القوى البشرية.

يذكر أن الدبلومات التطبيقية المطروحة شملت 15 دبلومًا مصنفًا من وزارة الموارد البشرية: التسوق الإلكتروني، والإدارة المكتبية، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، إلى جانب نظم المعلومات، والبرمجة التطبيقية، والمحاسبة، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش والرقابة، والسكرتارية، وريادة الأعمال، وأنظمة الإنترنت الذكية، وصيانة الحاسب الآلي، والشبكات، والصحة العامة.