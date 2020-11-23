أمانة جدة تزيل سورا مخالفا ومساكن خشبية

أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية المليساء الفرعية، سورا مخالفا على مساحة 1200 متر مربع، إلى جانب إزالة عدد من المباني العشوائية، عبارة عن «مساكن خشبية» أقيمت بطرق غير نظامية، ضمن نطاق الفرع جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية، فيصل المالكي، أن الفرق التابعة نفذت جولات ميدانية خلال الأسبوع الماضي، ورصدت خلالها عددا من المساكن الخشبية العشوائية التي كانت تأوي عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة، تمارس جمع النفايات، وجرى إزالة مخلفات البناء والهدم والنفايات بالكامل.

يأتي ذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية والظواهر السلبية، وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.