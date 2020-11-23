هادي يهنئ الملك سلمان وولي عهده بنجاح قمة مجموعة الـ 20

الإثنين 23 نوفمبر 2020

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية اليوم، برقیة تھنئة إلى خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بنجاح أعمال قمة دول مجموعة الـ 20 التي ترأستها المملكة خلال هذا العام.



وأشار الرئيس، الى ان نجاح قمة الریاض لمجموعة العشرین، وما حظیت به من تنظیم متقن وإدارة متمیزة أسھمت في توصلھا إلى قرارات بناءة وتوصیات مثمرة، وتأكيد دول مجموعة العشرين على تعزیز التعاون الدولي لمواجھة جائحة فیروس كورونا والحد من تداعیاتھا السلبیة على مختلف مناحي الحیاة في العالم.

سائلا المولى تعالى أن یدیم على أخیه خادم الحرمین الشریفین وولي العهد، موفور الصحة ودوام العافیة، وأن یحقق للمملكة وشعبھا الكریم المزید من التقدم والازدھار في ظل قیادته الحكیمة.