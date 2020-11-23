شكرا لقرائتكم خبر عن 18.2 مليون ريال لصيانة شبكات الإنارة والسيول بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت العقود المبرمة عقداً لتشغيل وصيانة شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة بقيمة 8.549.192 ريالاً، وعقداً لصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمشعر عرفات بقيمة 2.930.933 ريالاً، وعقداً آخر لصيانة شوارع شمال غرب مكة المكرمة بقيمة 6.748.717 ريالاً.
وجاءت العقود بهدف تقديم خدمات بلدية راقية متكاملة، وتحقيق الرضا للمواطنين و المقيمين و الحجاج و المعتمرين و دفع عجلة التنمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتسعى أمانة العاصمة المقدسة إلى استحداث المشاريع الجديدة التي تلبي إحتياجات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق مبادرات التحول الوطني، و تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة وجودة عالية بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة.
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