شكرا لقرائتكم خبر عن 17.5 ملايين مستخدم في "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز التواصل الحكومي في التقرير نصف السنوي لعام 2020، لمنجزات التحول الرقمي في المملكة الذي أصدرته اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي، أن هناك أكثر من 17.5 ملايين مستخدم في أبشر، وأكثر من مليون مستخدم لتطبيق الحرمين الشريفين.

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