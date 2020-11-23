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صندوق التنمية الزراعية: 70% تمويل لإنتاج الفحم من المخلفات الزراعية
تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
دعا صندوق التنمية الزراعية المستثمرين في إنتاج الفحم المستخدم من المخلفات الزراعية للحصول على تمويل يصل إلى 70%، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي والبيئي.
ويأتي هذا التمويل بهدف الاستفادة من بقايا المخلفات الزراعية (بقايا النباتات، والأشجار، والنخيل، والزيتون، والفواكه) وإعادة تدويرها، وحماية البيئة من التلوث بعدم حرق المخلفات للحصول على طاقة نظيفة إضافة إلى الاستفادة الاقتصادية من بقايا الأشجار.
وبين الصندوق بأن طريقة الحصول على التمويل تتم من خلال حجز موعد وزيارة أحد فروع أو مكاتب الخدمة التابعة للصندوق.
ويُقدم الصندوق قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية، وتمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية.
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