3 ثغرات خطيرة في بلاي ستيشن 5 PS5

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أبلغ مستخدمو الجهاز الجديد من سوني عن 3 ثغرات خطيرة في بلاي ستيشن PS5 5 تجعل وحدة التحكم الجديدة صعبة، قائلين إن هناك مشكلة تترك الألعاب جديدة عالقة في قائمة انتظار التنزيل، بينما تمنع أخرى اللاعبين من الاستمتاع بألعابهم بدقة 4K الرائعة.

ثغرات خطيرة في بلاي ستيشن PS5 5

الألعاب الجديدة تعلق في قائمة انتظار

وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي يعاني منها لاعبو بلاي ستيشن 5 في أن الألعاب الجديدة يمكن أن تظل عالقة في حالة قائمة الانتظار للتنزيل دون تثبيتها على الجهاز.

وتم الإبلاغ عن الخطأ من قبل اللاعبين على تويتر، واقترح بعضهم أن الطريقة الوحيدة لإصلاح ثغرات خطيرة في بلاي ستيشن 5 PS5 هي إعادة ضبط المصنع لوحدة التحكم، وهو ما يمثل إزعاجًا كبيرًا، حيث إن إعادة ضبط جهازك تعني أنه يتعين عليك إعادة تنزيل جميع الألعاب والتطبيقات المفضلة لديك، وهناك حل آخر وهو تحديث برنامج النظام إلى أحدث إصدار.

خطأ يحظر دقة 4K

وهناك مشكلة أخرى أبلغ عنها المستخدمون تتعلق بالدقة التي تعمل بها وحدة التحكم على شاشتك، وقال البعض إن وحدة التحكم لا يمكنها تشغيل الألعاب بدقة 4K مع تمكين خاصية التصوير بالمدى الديناميكي العالي HDR على جهاز التلفزيون الخاص بهم، وهو ما يضعهم أمام اختيارين إما يضطرون إلى ممارسة الألعاب بدقة 4K دون HDR أو تشغيلها بدقة 1080 بكسل مع تمكين HDR، وفي كلتا الحالتين لا يستفيدون من القوة الرسومية الكاملة لوحدة التحكم.

إصدار أصوات غريبة

أبلغ مالكو جهاز PS5 أيضًا عن أصوات غريبة قادمة من وحدة التحكم، حيث تصدر أصوات طنين وصفير غريبة، ويبدو أن المشكلة تؤثر فقط على نسخة وحدة التحكم ذات درج الأقراص.

ويُذكر أن سوني قد أطلقت بلاي ستيشن 5 في وقت سابق من الشهر، ويتراوح سعره بين 400 إلى 500 دولار، ويقدم ألعابًا بدقة تصل إلى 8K ومعالجًا قويًا، وينافس الجهاز منافسة شديدة مع Xbox Series X و Xbox Series S اللذين تم إطلاقهما في جميع أنحاء العالم في 10 نوفمبر.



