وزير الخارجية السعودي ينفي حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

نفى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، المزاعم المتداولة عن وجود اجتماع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة .

وقال وزير الخارجية عبر تويتر إنه اطلع على تقارير صحفية تفيد وجود اجتماع مزعوم بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين، تزامنًا مع الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو للرياض.

وتابع في تغريدته: لم يحدث مثل هذا الاجتماع، كان المسؤولون الوحيدون الحاضرون هم المسؤولون السعوديون والأمريكيون.

ويُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كان قد التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.