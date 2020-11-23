- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي ينفي حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الخارجية السعودي ينفي حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين
أكد على أن المسؤولين الوحيدين كانوا سعوديين وأمريكيين
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود
نفى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، المزاعم المتداولة عن وجود اجتماع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة .
وقال وزير الخارجية عبر تويتر إنه اطلع على تقارير صحفية تفيد وجود اجتماع مزعوم بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين، تزامنًا مع الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو للرياض.
وتابع في تغريدته: لم يحدث مثل هذا الاجتماع، كان المسؤولون الوحيدون الحاضرون هم المسؤولون السعوديون والأمريكيون.
ويُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كان قد التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي ينفي حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.