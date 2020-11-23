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فيديو.. متحدث الصحة: هذه شروط لقاح كورونا
قال قد نكون أمام المنعطفات الأخيرة لـ كوفيد-19
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على عدد من الشروط التي يجب توفرها في لقاح كورونا الذي ستستخدمه المملكة حال التوصل إليه.
شروط لقاح كورونا
وحدد العبدالعالي عددًا من الشروط التي يجب توفرها في لقاح كورونا بالقول إنه لا بد أن يكون أي لقاح فعالًا وآمنًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية.
تراجع الحالات الحرجة
وأكد متحدث الصحة أن حالات كورونا الحرجة انخفضت خلال الأسبوع الأخير بنسبة 6.3 % داعيًا إلى ضرورة التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة.
عيادات تطمن ومراكز تأكد
وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه تم إجراء أكثر من 5 ملايين مسحة في عيادات ومراكز تأكد كما بلغ عدد مراجعي عيادات تطمن 1.5 مليون مراجع.
وأوضح العبدالعالي أن الارتفاعات التي تسجل حول العالم حاليًا في إصابات كورونا في فئة الشباب نتيجة عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية.
حالات كورونا في السعودية
كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (445) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (343816) حالة.
عدد الحالات الحرجة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (5877) حالة من بينها (765) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (355489) حالة، توفي منهم (5796) حالة.
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