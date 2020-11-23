متحدث الصحة: انخفاض حالات كورونا الحرجة 6.3 % خلال أسبوع

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن حالات كورونا الحرجة انخفضت خلال الأسبوع الأخير بنسبة 6.3 %.

التقيد بالاحترازات

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه تم إجراء أكثر من 5 ملايين مسحة في عيادات ومراكز تأكد، كما بلغ عدد مراجعي عيادات تطمن 1.5 مليون مراجع.

وشدد العبدالعالي على أهمية التقيد بالاحترازات، مشيرًا إلى أنه قد نكون أمام المنعطفات الأخيرة للجائحة.

وتابع متحدث الصحة أن أي لقاح لا بد أن يكون فعالًا وآمنًا ومعتمد من الهيئات المعنية قبل السماح باستخدامه في المملكة.

وأوضح العبدالعالي أن الارتفاعات التي تسجل حول العالم حاليًا في إصابات كورونا في فئة الشباب نتيجة عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية.

حالات كورونا في السعودية

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (445) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (343816) حالة.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (5877) حالة من بينها (765) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (355489) حالة، توفي منهم (5796) حالة.

