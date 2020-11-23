شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تدعو شاغلي الوظائف التعليمية إلى الترشح لـ«موهبة الإثرائي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في الانضمام لبرنامج موهبة الإثرائي «ما بعد المدرسة» عن بعد، الدخول عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczTBqw4amEQeAnDYwqKapH2tN2l7GkWrDEFvj4XCz2QEQRiQ/viewform

وتسجيل بياناتهم. ويهدف برنامج موهبة الإثرائي لما بعد المدرسة إلى استمرار دعم الطلبة والرفع من مستوى المعرفة، ويسمح لهم بمواصلة خبراتهم واكتشاف مهاراتهم، ويعد امتدادا لمسيرة موهبة الإثرائي الأكاديمي، الذي يقدم في الإجازة الصيفية من كل عام.

ويبلغ إجمالي الطلبة المستهدف خدمتهم ألف طالب من جميع مدن المملكة ممن تنطبق عليهم معايير التسجيل، ويمتد البرنامج 11 أسبوعا، وينفذ في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، بواقع يومين في كل أسبوع، وبمعدل ساعتين يوميا وإجمالي 45 ساعة دراسية.

وفي ما يخص معايير ومهام المشرف العلمي المرشح، فيجب أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في أحد التخصصات العلمية ذات العلاقة في مجال الوحدة الإثرائية وخبرة عملية تربوية في مجال التدريس لا تقل عن ستة أعوام، إضافة إلى توافر الحماس والدافعية والرغبة في المشاركة في البرنامج مع امتلاك قدرات علمية تضمن القدرة على دعم المدربين والتفرغ التام طوال فترة البرنامج، والإشراف على المدربين ومتابعة أدائهم، ومتابعة إعداد المدربين للتحضير.

أما معايير اختيار المدربين، فيجب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل علمي في أحد التخصصات العلمية ذات العلاقة في مجال الوحدة الإثرائية، وخبرة عملية تربوية في مجال التدريس لا تقل عن ثلاثة أعوام، إضافة إلى توافر الحماس والدافعية والرغبة في المشاركة في البرنامج، والتفرغ التام طوال فترة البرنامج، والتحضير المسبق للوحدة الإثرائية ومواكبة كل جديد في هذا المجال، وتحديد المتطلبات التقنية التي تسهم في تدريس الوحدة الإثرائية، وتقديمها للطلبة بما يضمن فهمهم المحتوى، إضافة إلى إدارة الفصول الافتراصية وفق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية، ومتابعة وتحضير الطلبة على منصة التعليم الإلكتروني.