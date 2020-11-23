السعودية | وزير الخارجية السعودي ينفي حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي ينفي حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين.

وفي تغريدة عبر تويتر نشرها الاثنين، أشار الأمير إلى أنه اطلع على تقارير صحافية كانت تحدثت عن لقاء مزعوم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.

وأكد أن الاجتماع المذكور لم يحدث، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان التقى بومبيو ضمن اجتماع حضره مسؤولون من السعودية والولايات المتحدة فقط.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كان التقى في نيوم مساء الأحد، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في زيارة جرى فيها استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

بومبيو خلال لقائه الأمير محمد بن سلمان (رويترز)

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، فيما حضره من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.

وكان بومبيو وصل مساء السبت إلى المملكة، ضمن إطار جولة خارجية تشمل عدة دول، أكد خلالها ثبات السياسة الأميركية تجاه الملف الإيراني.