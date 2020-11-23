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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع وفيات، و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و517 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
من ناحية أخرى، سجل العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 537457 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11996, فيما تم تسجيل 2202 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 467654 حالة.
وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 57807, منهم 384 يرقدون في العناية المركزة.فلسطين فيروس كورونا الجديد
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 05:51 PM
38 حالة وفاة في العراق ترفع الإجمالي لـ11,996فلسطين تسجّل 1558 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع وفيات، و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و517 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
من ناحية أخرى، سجل العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 537457 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11996, فيما تم تسجيل 2202 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 467654 حالة.
وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 57807, منهم 384 يرقدون في العناية المركزة.
، فلسطين تسجّل 1558 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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