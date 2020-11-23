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رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين.
وعبر أمير تبوك عن شعور الجميع بالفخر والاعتزاز بما تحقق من نجاح للقمة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، والتي تأتي تجسيدًا لرؤية القيادة على إدارة هذه القمة بالحكمة والنظرة الثاقبة وتأكيدًا على المكانة الدولية التي تحتلها المملكة ودورها الريادي في تعزيز الأمن والسلم الدولي ودعم الاقتصاد العالمي بما يحقق التنمية والرخاء لشعوب العالم.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 05:47 PM
نوّه بالمكانة الدولية التي تحتلها المملكة ودورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليأمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض
رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين.
وعبر أمير تبوك عن شعور الجميع بالفخر والاعتزاز بما تحقق من نجاح للقمة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، والتي تأتي تجسيدًا لرؤية القيادة على إدارة هذه القمة بالحكمة والنظرة الثاقبة وتأكيدًا على المكانة الدولية التي تحتلها المملكة ودورها الريادي في تعزيز الأمن والسلم الدولي ودعم الاقتصاد العالمي بما يحقق التنمية والرخاء لشعوب العالم.
، أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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