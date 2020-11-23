شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة ": لقاح ‎كورونا سيكون متوفرًا للجميع في ‎المملكة مجانًا " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال وكيل وزارة الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إن اللقاحات تعطى فقط لمن أعمارهم ق 16 أو 18 سنة وبالتالي الأطفال ليسوا داخلين في الحسبة لكن باقية الفئات بدءًا من الفئات التي لم يثبت إصابتها تعطى الأولوية.

وأضاف " عسيري " خلال مداخلة هاتفية في قناة الإخبارية :" نطمح أن تغطي اللقاحات 70% من سكان المملكة بنهاية 2021"، مؤكدا أن لقاح ‎كورونا سيكون متوفرا للجميع في ‎المملكة مجانا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه الوزارة إلى تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأبانت أنها سجلت 445 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 343,816 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5796 حالة.

وكان متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لافت إلى أن هناك 6.3% انخفاض الحالات الحرجة المصابة بكورونا في هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الأوضاع في المملكة مستقرة ومطمئنة، و" نرصد اتجاهات إيجابية تبشر بخير " .